Более 8 тысяч детей в Адыгее закончили школу в этом году

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Свыше 8 тысяч детей в Адыгее празднуют последний звонок в 2026 году, из них 6,1 тысячи заканчивают 9 классы, 2 тысячи — 11 классы, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Для тех, кто сегодня в последний раз переступит школьный порог, заканчивается прекрасная пора и скоро начнется взрослая, самостоятельная жизнь. Это важный и трогательный день. Уверен, они запомнят его навсегда", — написал он в своем канале в мессенджере "Макс".

Последний звонок прозвенел во всех 139 школах Адыгеи для 61 тысячи детей, родителей и педагогов.

Кумпилов отметил, что республиканское правительство продолжит выполнять поручения президента России Владимира Путина по модернизации образовательных организаций. В школах внедрят программы "Единой России", будут выполнять мероприятия нацпроектов "Молодежь и дети", "Кадры", расширять программы профориентации, в том числе по созданию педагогических и агроклассов, а также классов других направлений.

Более того, с 1 сентября 2026 года в Адыгее стартует новый образовательный проект. На базе девяти школ региона — в Майкопе, Адыгейске, Гиагинском, Кошехабльском и Майкопском районах — откроются профильные кадетские классы.