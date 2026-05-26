ВСУ признали, что бороться с российскими дронами становится все сложнее

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров признал, что украинским системам противовоздушной обороны все сложнее справляться с российскими беспилотниками.
"Работа (ПВО – ред.) становится все сложнее и сложнее, потому что количество шахедов, которые выпускаются одновременно, стремительно растет", - приводит комментарий Елизарова украинское издание "Новости.LIVE".
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.
