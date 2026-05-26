Военных бригады тактической авиации ВСУ перебросили в Харьковскую область

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Военнослужащих 831-й бригады тактической авиации ВСУ из города Миргород Полтавской области перебросили в Харьковскую область для доукомплектования боевых групп, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он добавил, что военнослужащие 831-й бригады тактической авиации также будут выполнять задачи по перевозке личного состава.