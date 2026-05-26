16:43 26.05.2026 (обновлено: 16:47 26.05.2026)
В РФС назвали средний возраст участников Кубка России

Средний возраст участников Кубка России в сезоне-2025/26 составил почти 25 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний возраст футболистов, участвовавших в розыгрыше Кубка России в сезоне-2025/26, составил 24,92 года.
  • Обладателем Кубка России сезона-2025/26 стал московский «Спартак», выигравший у «Краснодара» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Самой молодой командой розыгрыша стало московское «Строгино» со средним возрастом 19,1 года, а самой возрастной — «РВ Челлендж» со средним возрастом игроков 29,3 лет.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Средний возраст футболистов, которые участвовали в розыгрыше Кубка России в сезоне-2025/26, составил 24,92 года, из мировых топ-чемпионатов ближайшими по этому показателю стали игроки в Кубке Германии - 25,76 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Обладателем Кубка России сезона-2025/26 стал московский "Спартак". "Красно-белые" в воскресенье выиграли у "Краснодара" в серии пенальти со счетом 4:3. В основное время команды сыграли со счетом 1:1. Согласно формату Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В финале Кубка России встречаются победители путей.
"В сезоне 2025/26 средний возраст игроков команд-участниц Кубка России составил 24,92 года. По сравнению с розыгрышем 2024/25 он вырос на 0,2 (24,72). На фоне национальных Кубков Англии, Германии, Италии, Испании и Франции – в Кубке России выступают более молодые игроки. В Кубке Германии средний возраст игроков ближе всего к российским показателям - 25,76 лет. В Англии - 26,33 года, в Италии - 26,58, в Испании - 26,92, во Франции - 27,33", - сообщили в РФС.
"Самой молодой командой розыгрыша стало московское "Строгино", чей средний возраст составил 19,1 года. Второе место - "Чертаново" из Москвы (19,9), третье - "Звезда" из Санкт-Петербурга. Самой возрастной командой стал "РВ Челлендж", средний возраст игроков - 29,3 лет", - рассказали в пресс-службе.
