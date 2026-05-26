Володин призвал европейских коллег прекратить помогать террористам

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутатам Госдумы следует призвать всех европейских коллег, у кого осталась хотя бы капля совести, прекратить помогать террористам, заявил председатель палаты российского парламента Вячеслав Володин.
"Со своей стороны нам надо максимально всех депутатов европейских стран, у кого хотя бы капля совести осталась, призвать прекратить помогать террористам. Сделать все для того, чтобы к ответу были привлечены те, кто отдавал приказы, те, кто наводил на колледж беспилотники", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.