15:03 26.05.2026 (обновлено: 15:09 26.05.2026)
Володин: Маск должен понять, что его спутники используют для убийства детей

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск должен понимать, что его спутники Starlink используют для убийства детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Илон Маск должен понимать, что его спутники используют для убийства детей", - сказал Володин в ходе пленарного заседания, комментируя атаку ВСУ на колледж в Старобельске.
По словам председателя Госдумы, респектабельный образ Маска "отнюдь никак не вяжется" с тем, что происходит на самом деле.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.
