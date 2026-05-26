Володин рассказал, к чему могут привести удары Киева по мирному населению

- Вячеслав Володин заявил, что удары по мирному населению могут привести к использованию Россией оружия, которое не оставит следа ни от кого.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Удары по мирному населению могут привести к тому, что Россия будет использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря об ударах ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. Но до этого доводить нельзя", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Председатель Госдумы также предложил почтить память детей.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.