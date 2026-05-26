Председатель постоянного комитета парламента Китая посетит Россию - РИА Новости, 26.05.2026
12:21 26.05.2026 (обновлено: 12:37 26.05.2026)
Председатель постоянного комитета парламента Китая посетит Россию

Володин: Чжао Лэцзи посетит Россию в четверг

Чжао Лэцзи. Архивное фото
  • Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Китая Чжао Лэцзи посетит Россию.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Китая Чжао Лэцзи посетит Россию, в четверг запланировано проведение комиссии высокого уровня, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас повестка всегда большая, потому что вторник - пленарный день, среда - пленарный день, четверг у нас, так получилось, мы заранее запланировали большие международные мероприятия, встречи, проведение комиссии высокого уровня с нашими партнерами из Китая. Приезжает председатель парламента, Всекитайского народного собрания, у нас с ним в четверг состоятся встречи", - сказал Володин журналистам.
Он отметил, что состоится диалог с "нашими друзьями, союзниками".
"В нем примут участие все руководители фракций, высказали такое желание, поэтому если говорить о насыщенности недели, она так же, как и предыдущая, насыщенная, содержательная", - добавил председатель Госдумы.
