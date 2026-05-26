Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин поздравил выпускников школ с последним звонком.
- Он пожелал молодежи ставить перед собой высокие цели и идти к ним.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил выпускников школ с последним звонком, пожелав им ставить перед собой высокие цели и идти к ним.
Последние звонки пройдут в российских школах во вторник.
«
"Дорогие выпускники! Сегодня для вас звучит последний звонок. Впереди большая жизнь. Время выбора, принятия решений и возможностей. Мечтайте! Ставьте перед собой высокие цели и идите к ним! Все получится!" - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе "Макс".
Председатель Госдумы также пожелал выпускникам удачи.
Последний звонок - большой общешкольный праздник, который адресован выпускникам, учителям и родителям. Последние звонки проходят, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались. Это время прощания со школой.