Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал жестко ответить на удар ВСУ в Старобельске - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 26.05.2026 (обновлено: 13:30 26.05.2026)
Володин призвал жестко ответить на удар ВСУ в Старобельске

Володин: ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске должен быть жестким

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин призвал жестко ответить на удар ВСУ в Старобельске.
  • По заявлению Володина, ответственность за атаку ВСУ на колледж в Старобельске несет Владимир Зеленский и его подручные.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ответственность за атаку ВСУ на колледж в Старобельске несет Владимир Зеленский и его подручные, а ответ должен быть жестким, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Это ответственность Зеленского и его подручных. Отморозки — те, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков, женщин. Ответ должен быть жестким", - сказал Володин в ходе пленарного заседания, комментируя атаку ВСУ на колледж в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Захарова раскритиковала японских журналистов за отказ ехать в Старобельск
Вчера, 13:17
 
СтаробельскВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала