Володин призвал жестко ответить на удар ВСУ в Старобельске

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ответственность за атаку ВСУ на колледж в Старобельске несет Владимир Зеленский и его подручные, а ответ должен быть жестким, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Это ответственность Зеленского и его подручных. Отморозки — те, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков, женщин. Ответ должен быть жестким", - сказал Володин в ходе пленарного заседания, комментируя атаку ВСУ на колледж в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.