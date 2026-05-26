Власов стал 24-м после 16 этапов "Джиро д'Италия"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Власов поднялся на 24-ю строчку в генеральной классификации "Джиро д'Италия" после 16 этапов.
- Первым на 16-м этапе стал датчанин Йонас Вингегор.
- Александр Власов финишировал 30-м, отстав от победителя на 12 минут 19 секунд.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов поднялся на 24-ю строчку в генеральной классификации "Джиро д'Италия" после 16 этапов многодневки.
Этап протяженностью 113 км прошел по маршруту Беллинцона - Кари. Первым финишировал датчанин Йонас Вингегор из Visma, преодолевший дистанцию за 2 часа 57 минут 40 секунд. Вторым стал австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (отставание - 1 минута 9 секунд), третьим - австралиец Джей Хиндли из Bora-Hansgrohe (+1.11). Власов стал 30-м, отстав от победителя на 12 минут 19 секунд.
В генеральной классификации продолжает лидировать Вингегор со временем 62 часа 10 минут 26 секунд. На второе место поднялся Галль (+4.03), на третьей строчке располагается нидерландец Тимен Аренсман из Netcompany Ineos (+4.27). Власов идет 24-м, отставая от лидера на 45 минут.
Следующий этап протяженностью 202 км пройдет по маршруту Кассано д'Адда - Андало в среду.