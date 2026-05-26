Власов стал 24-м после 16 этапов "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов поднялся на 24-ю строчку в генеральной классификации "Джиро д'Италия" после 16 этапов многодневки.

В генеральной классификации продолжает лидировать Вингегор со временем 62 часа 10 минут 26 секунд. На второе место поднялся Галль (+4.03), на третьей строчке располагается нидерландец Тимен Аренсман из Netcompany Ineos (+4.27). Власов идет 24-м, отставая от лидера на 45 минут.