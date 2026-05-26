Минэкономики Японии рассказал, сколько продлится визит делегации в Россию
06:40 26.05.2026 (обновлено: 08:21 26.05.2026)
Минэкономики Японии рассказал, сколько продлится визит делегации в Россию

Визит делегации МИД Японии в Россию продлится несколько дней

Посольство РФ в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 26 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Визит делегации министерства экономики, торговли и промышленности Японии и МИД в Россию продлится несколько дней, сообщил РИА Новости представитель японского министерства экономики.
"Мы не можем назвать дату вылета в Японию, но визит продлится несколько дней", - сказала представитель ведомства.
В настоящее время в России с визитом находятся глава департамента торговой политики министерства экономики Масаеси Араи и заместитель главы департамента Европы МИД Японии Масаки Исикава. Они проведут встречи на правительственном уровне.
"Встречи не будут носить отраслевого характера. Они будут посвящены защите активов японских компаний, находящихся в России", - сказала агентству представитель министерства.
