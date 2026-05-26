Минэкономики Японии рассказал, сколько продлится визит делегации в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Россию с визитом прибыли представители министерства экономики, торговли и промышленности Японии и МИД.
- Визит делегации Японии в Россию продлится несколько дней.
- Встречи японских представителей в России будут посвящены защите активов японских компаний в стране.
ТОКИО, 26 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Визит делегации министерства экономики, торговли и промышленности Японии и МИД в Россию продлится несколько дней, сообщил РИА Новости представитель японского министерства экономики.
"Мы не можем назвать дату вылета в Японию, но визит продлится несколько дней", - сказала представитель ведомства.
"Встречи не будут носить отраслевого характера. Они будут посвящены защите активов японских компаний, находящихся в России", - сказала агентству представитель министерства.