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17:44 26.05.2026 (обновлено: 17:46 03.06.2026)
Завершился первый сезон проекта "Школа ответственного хозяина" на ВДНХ

Около 200 москвичей стали участниками "Школы ответственного хозяина" на ВДНХ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКорги в костюме
Корги в костюме - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Завершился первый сезон проекта "Школа ответственного хозяина" на ВДНХ в Москве, за полтора месяца его участниками стали около 200 горожан, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На ВДНХ завершился первый сезон проекта "Школа ответственного хозяина", организованного комплексом городского хозяйства Москвы совместно со столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. За полтора месяца его участниками стали около 200 горожан", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе проекта москвичи посещали лекции и мастер-классы, общались с ветеринарами, кинологами, фелинологами и волонтерами, учились лучше понимать своих питомцев и относиться к их содержанию с полной ответственностью.
"Особенностью проекта стал его практический формат. На лекциях специалисты не только делились знаниями, но и наглядно показывали различные приемы работы с животными. Настоящими помощниками лекторов становились собаки из городских приютов", - уточняется в сообщении.
Поясняется, что животные вместе со специалистами участвовали в занятиях, помогая разбирать вопросы социализации, адаптации к городской среде, преодоления стресса и коррекции поведения.
"В течение сезона участникам рассказывали, как подготовиться к появлению питомца в доме, помочь собаке или кошке освоиться в новой семье, распознавать первые признаки заболеваний, правильно организовать питание и выстроить доверительные отношения с домашним животным", - подчеркивается в сообщении.
Дополняется, что финальным мероприятием первого сезона стала выставка-пристройство животных из городских приютов, которая прошла на площадке рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ.
"По итогам выставки свой дом обрели пять животных, за некоторыми питомцами хозяева приедут уже в приюты. Для многих из них этот день стал началом новой жизни", - заключается в сообщении.
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