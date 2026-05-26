МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Завершился первый сезон проекта "Школа ответственного хозяина" на ВДНХ в Москве, за полтора месяца его участниками стали около 200 горожан, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На ВДНХ завершился первый сезон проекта "Школа ответственного хозяина", организованного комплексом городского хозяйства Москвы совместно со столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. За полтора месяца его участниками стали около 200 горожан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проекта москвичи посещали лекции и мастер-классы, общались с ветеринарами, кинологами, фелинологами и волонтерами, учились лучше понимать своих питомцев и относиться к их содержанию с полной ответственностью.

"Особенностью проекта стал его практический формат. На лекциях специалисты не только делились знаниями, но и наглядно показывали различные приемы работы с животными. Настоящими помощниками лекторов становились собаки из городских приютов", - уточняется в сообщении.

Поясняется, что животные вместе со специалистами участвовали в занятиях, помогая разбирать вопросы социализации, адаптации к городской среде, преодоления стресса и коррекции поведения.

"В течение сезона участникам рассказывали, как подготовиться к появлению питомца в доме, помочь собаке или кошке освоиться в новой семье, распознавать первые признаки заболеваний, правильно организовать питание и выстроить доверительные отношения с домашним животным", - подчеркивается в сообщении.

Дополняется, что финальным мероприятием первого сезона стала выставка-пристройство животных из городских приютов, которая прошла на площадке рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ.