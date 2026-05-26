Васильев уверен, что норвежцы одержали бы победу в "Стероидных играх"

"Норвежцам эти Игры подошли бы. Они бы всех обыграли. Всех, кто сейчас на допинге в этих Играх. Потому что они сами на допинге. Только легально и много лет. Они все больные, страдают всевозможными заболеваниями, все болеют. И теперь претендуют на то, чтобы быть самой спортивной лыжной державой. А это не так. Просто красивые мошеннические манипуляции с терапевтическими исключениями. Поэтому раз они на допинге сидят, конечно, они победят всех. Я даже не сомневаюсь", - отметил Васильев.