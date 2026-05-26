Васильев уверен, что норвежцы одержали бы победу в "Стероидных играх"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что норвежские спортсмены победили бы всех участников Enhanced Games ("Игр на стероидах"), поскольку сами много лет легально употребляют допинг по терапевтическим исключениям.
На прошедших в Лас-Вегасе "Enhanced Games" единственный представитель России, пловец Евгений Сомов, завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом и бронзу на 50-метровке брассом. Главный скандал турнира связан с "мировым рекордом" греческого пловца Кристиана Голомеева на дистанции 50 метров вольным стилем (20,81 секунды), вокруг которого возникли споры о полиуретановом костюме и возможных манипуляциях с секундомером.
"У этих "Игр смерти" перспективы никакой не будет, только краткосрочный эффект. Я очень хочу верить, что так и будет", - сказал Васильев.
"Норвежцам эти Игры подошли бы. Они бы всех обыграли. Всех, кто сейчас на допинге в этих Играх. Потому что они сами на допинге. Только легально и много лет. Они все больные, страдают всевозможными заболеваниями, все болеют. И теперь претендуют на то, чтобы быть самой спортивной лыжной державой. А это не так. Просто красивые мошеннические манипуляции с терапевтическими исключениями. Поэтому раз они на допинге сидят, конечно, они победят всех. Я даже не сомневаюсь", - отметил Васильев.