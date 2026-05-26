Васильев призвал активнее работать со скандинавами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что России необходимо активнее работать со скандинавскими федерациями, для чего следует выделить бюджет на поездки и отправить авторитетную делегацию, которая будет убеждать коллег в правильности позиции президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша, выступающего за чистый и честный спорт без приоритетов для отдельных стран.

"Тем не менее все равно необходимо работать со скандинавскими федерациями. Что это значит? Нужно выделить определенный бюджет, ездить по странам, по нашим союзникам, убеждать их в нашей позиции, в позиции Элиаша. В том, что он не за русских, а за чистый, честный спорт. И аргументировать свою точку зрения. Над этим надо работать. И опыт у нас в биатлоне был такой: мы ездили по всем странам, убеждали, как необходимо выстраивать политику в международной федерации. Не нужно никому отдавать приоритеты, конкретной какой-то стране. Спорт должен быть открытым, честным, справедливым. Вот так вот. С этим надо работать", - сказал Васильев.