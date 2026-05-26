Васильев призвал активнее работать со скандинавами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Васильев заявил, что России необходимо активнее работать со скандинавскими федерациями.
- Для этого следует выделить бюджет на поездки и отправить авторитетную делегацию, которая будет убеждать коллег в правильности позиции президента FIS Йохана Элиаша, выступающего за чистый и честный спорт.
- Ранее Васильев раскритиковал норвежские лыжные федерации, заявив, что они стремятся создать себе особые условия в лыжном спорте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что России необходимо активнее работать со скандинавскими федерациями, для чего следует выделить бюджет на поездки и отправить авторитетную делегацию, которая будет убеждать коллег в правильности позиции президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша, выступающего за чистый и честный спорт без приоритетов для отдельных стран.
"Тем не менее все равно необходимо работать со скандинавскими федерациями. Что это значит? Нужно выделить определенный бюджет, ездить по странам, по нашим союзникам, убеждать их в нашей позиции, в позиции Элиаша. В том, что он не за русских, а за чистый, честный спорт. И аргументировать свою точку зрения. Над этим надо работать. И опыт у нас в биатлоне был такой: мы ездили по всем странам, убеждали, как необходимо выстраивать политику в международной федерации. Не нужно никому отдавать приоритеты, конкретной какой-то стране. Спорт должен быть открытым, честным, справедливым. Вот так вот. С этим надо работать", - сказал Васильев.
"Но здесь уже министерство спорта должно подойти серьезно, даже выделить бюджет на поездки. И уважаемых людей, таких, как Николай Зимятов, послать в другие страны, чтобы они разговаривали с федерациями и объясняли свою позицию. Я думаю, это был бы правильный путь. И сторонников чистой, справедливой позиции, а не "спорта по-норвежски", я думаю, большинство. Просто с ними нужно работать", - отметил собеседник агентства.