Васильев призвал активнее работать со скандинавами - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
15:06 26.05.2026 (обновлено: 15:37 26.05.2026)
Васильев призвал активнее работать со скандинавами

Васильев: Россия должна работать со скандинавскими федерациями

© Фото : Комитет по физической культуре и спорту Санкт-ПетербургаДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
Дмитрий Васильев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Васильев заявил, что России необходимо активнее работать со скандинавскими федерациями.
  • Для этого следует выделить бюджет на поездки и отправить авторитетную делегацию, которая будет убеждать коллег в правильности позиции президента FIS Йохана Элиаша, выступающего за чистый и честный спорт.
  • Ранее Васильев раскритиковал норвежские лыжные федерации, заявив, что они стремятся создать себе особые условия в лыжном спорте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что России необходимо активнее работать со скандинавскими федерациями, для чего следует выделить бюджет на поездки и отправить авторитетную делегацию, которая будет убеждать коллег в правильности позиции президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша, выступающего за чистый и честный спорт без приоритетов для отдельных стран.
Ранее Васильев раскритиковал норвежские лыжные федерации, заявив, что они стремятся создать себе особые условия в лыжном спорте. Выборы президента FIS пройдут 11 июня в Белграде.
"Тем не менее все равно необходимо работать со скандинавскими федерациями. Что это значит? Нужно выделить определенный бюджет, ездить по странам, по нашим союзникам, убеждать их в нашей позиции, в позиции Элиаша. В том, что он не за русских, а за чистый, честный спорт. И аргументировать свою точку зрения. Над этим надо работать. И опыт у нас в биатлоне был такой: мы ездили по всем странам, убеждали, как необходимо выстраивать политику в международной федерации. Не нужно никому отдавать приоритеты, конкретной какой-то стране. Спорт должен быть открытым, честным, справедливым. Вот так вот. С этим надо работать", - сказал Васильев.
"Но здесь уже министерство спорта должно подойти серьезно, даже выделить бюджет на поездки. И уважаемых людей, таких, как Николай Зимятов, послать в другие страны, чтобы они разговаривали с федерациями и объясняли свою позицию. Я думаю, это был бы правильный путь. И сторонников чистой, справедливой позиции, а не "спорта по-норвежски", я думаю, большинство. Просто с ними нужно работать", - отметил собеседник агентства.
СпортРоссияБелград (город)Николай ЗимятовДмитрий Васильев
 
