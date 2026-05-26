ФМБА представило первую отечественную пятивалентную вакцину от менингококка
23:00 26.05.2026

ФМБА представило первую отечественную пятивалентную вакцину от менингококка

Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
  • Федеральное медико-биологическое агентство России представило первую отечественную пятивалентную вакцину от менингококковой инфекции.
  • Вакцина «Менговакс Б» содержит пять серотипов менингококковой инфекции (А, С, W, Y и рекомбинатный серотип В) и не имеет аналогов в Российской Федерации.
  • Поступление вакцины в гражданский оборот планируется в 2027 году после завершения клинических исследований.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России представило первую отечественную пятивалентную вакцину от менингококковой инфекции на Международном форуме по безопасности, ее поступление в гражданский оборот планируется в 2027 году, передает корреспондент РИА Новости.
Всего в коробке десять флаконов суспензии для внутреннего введения по 0,5 миллилитров (одна доза в одном флаконе). Срок ее хранения составляет три года.
Производителем вакцины "Менговакс Б" является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Получение регистрационного удостоверения планируется осенью 2026 года.
"Эта вакцина не имеет аналогов в Российской Федерации. В нее входят пять серотипов минговаковых инфекций А, С, W, Y, а также рекомбинатный серотип В. Вакцина Минговакс Б – это полностью отечественный локальный продукт, все компоненты производятся в Российской Федерации", - рассказали агентству на стенде ФМБА.
Согласно данным ФМБА, серотип В, входящий в состав вакцины, является одним из наиболее специфичных для Российской Федерации (33-35% случаев).
"На данный момент на завершающем этапе находятся клинические исследования вакцины второй и третьей фазы для взрослых в возрасте 18-55 лет. Планируемое поступление вакцины в гражданские оборот - 2027 год", - добавил представитель ФМБА.
Согласно данным ФМБА, клинические исследования пятивалентной вакцины для профилактики менингококковой инфекции на детях от 1,5 месяцев до 2 лет планируют начать в России в 2027 году.
Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание с аэрозольным механизмом передачи, характеризующееся различными формами инфекционного процесса: от локальной формы (назофарингит) до генерализованных форм в виде общей интоксикации и поражения мягких мозговых оболочек головного мозга с развитием менингита, а также бессимптомной формой (бактерионосительство).
