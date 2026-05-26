Глава РАН рассказал о новой вакцине от аллергии на пыльцу березы

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новая аллерговакцина "Aллергарда" для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы сократит курс вакцинации с 30 до трех-пяти инъекций, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.