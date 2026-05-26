Глава РАН рассказал о новой вакцине от аллергии на пыльцу березы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РАН Геннадий Красников сообщил о новой рекомбинантной аллерговакцине "Аллергарда" для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.
- Действие вакцины "Аллергарда" превосходит эффект аллерговакцин на основе экстрактов аллергенов, а ее безопасность и эффективность обеспечены сокращением курса вакцинации с 30 до трех-пяти инъекций.
- Главврач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина сообщила, что вакцина может стать доступна для пациентов в 2027 году.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новая аллерговакцина "Aллергарда" для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы сократит курс вакцинации с 30 до трех-пяти инъекций, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"По отделению физиологических наук представлена новая рекомбинантная аллерговакцина "Aллергарда" для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии… Действие вакцины превосходит эффект аллерговакцин на основе экстрактов аллергенов. Безопасность и эффективность обеспечены… сокращением курса вакцинации с 30 до трех-пяти инъекций", - сказал Красников на общем собрании членов академии.
Он объяснил, что действие аллегровакцины основано на избирательной активации В-клеточного ответа, не затрагивающей Т-клеточное звено иммунитета, а универсальность обеспечена перекрестным подавлением нежелательных реакций.
Ранее Институт иммунологии ФМБА России создал рекомбинантную вакцину "Аллергарда" для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Главврач института Наталья Ильина в марте сообщила, что вакцина от аллергии на пыльцу березы может стать доступна для пациентов в 2027 году.