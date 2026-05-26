Рейтинг@Mail.ru
Глава РАН рассказал о новой вакцине от аллергии на пыльцу березы - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 26.05.2026
Глава РАН рассказал о новой вакцине от аллергии на пыльцу березы

Красников: вакцина от аллергии на пыльцу березы сократит курс лечения

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеннадий Красников
Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Геннадий Красников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РАН Геннадий Красников сообщил о новой рекомбинантной аллерговакцине "Аллергарда" для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.
  • Действие вакцины "Аллергарда" превосходит эффект аллерговакцин на основе экстрактов аллергенов, а ее безопасность и эффективность обеспечены сокращением курса вакцинации с 30 до трех-пяти инъекций.
  • Главврач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина сообщила, что вакцина может стать доступна для пациентов в 2027 году.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новая аллерговакцина "Aллергарда" для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы сократит курс вакцинации с 30 до трех-пяти инъекций, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"По отделению физиологических наук представлена новая рекомбинантная аллерговакцина "Aллергарда" для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии… Действие вакцины превосходит эффект аллерговакцин на основе экстрактов аллергенов. Безопасность и эффективность обеспечены… сокращением курса вакцинации с 30 до трех-пяти инъекций", - сказал Красников на общем собрании членов академии.
Он объяснил, что действие аллегровакцины основано на избирательной активации В-клеточного ответа, не затрагивающей Т-клеточное звено иммунитета, а универсальность обеспечена перекрестным подавлением нежелательных реакций.
Ранее Институт иммунологии ФМБА России создал рекомбинантную вакцину "Аллергарда" для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Главврач института Наталья Ильина в марте сообщила, что вакцина от аллергии на пыльцу березы может стать доступна для пациентов в 2027 году.
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Россия способна создать новую вакцину от Эболы, заявил Онищенко
Вчера, 09:55
 
Здоровье - ОбществоРоссияГеннадий КрасниковНаталья ИльинаРоссийская академия наукФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала