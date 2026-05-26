Ушаков рассказал о сотрудничестве регионов России и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские и казахстанские регионы сотрудничают друг с другом самым активным образом, сообщил Ушаков.
- Он отметил, что среди российских регионов 76 задействованы в этом сотрудничестве напрямую.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские и казахстанские регионы сотрудничают друг с другом самым активным образом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«
"У нас (России и Казахстана - ред.) самая протяженная в мире сухопутная граница - более 7,5 тысячи километров. Это обуславливает то, что у нас самым активным, самым интенсивным образом сотрудничают регионы", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что среди российских регионов 76 задействованы в этом сотрудничестве напрямую.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Он планирует в среду вечером пообщаться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а уже в четверг принять участие в саммите ЕАЭС.