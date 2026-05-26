"Заблудшая овца". Заявление фон дер Ляйен о России возмутило Запад - РИА Новости, 26.05.2026
17:24 26.05.2026

© AP Photo / Pascal Bastien — Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России.
  • Обсуждение связано с недавними инцидентами с украинскими беспилотниками в Прибалтике.
  • Пользователи соцсети выражают недовольство и критикуют позицию Урсулы фон дер Ляйен.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают выпад главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России из-за недавних инцидентов с украинскими беспилотниками в Прибалтике.
"Вас ждет провал, Урсула. Вы поддерживаешь ад и этого не понимаете. Вы — заблудшая овца", — высказалась @VviewSsonicMair.
"Им, должно быть, было непросто уворачиваться от украинских дронов", — отметил @MusicMiscreant.
"Вы имеете в виду, что отныне вы не потерпите неудачу и больше не позволите украинским беспилотникам сбрасывать бомбы на территорию Прибалтики?" — задался вопросом @curiositymata.
"Разве вы еще не отмыли достаточно денег через Украину? Сколько вам еще нужно?" — возмутился @DaveO37609422.
"Шоу клоунов: проигравшие ликуют друг перед другом. Ваше падение будет впечатляющим, даже если вы попытаетесь убедить нас в обратном, повторяя одни и те же старые фразы. Вы и еще несколько клоунов разрушили ЕС и нанесли огромный ущерб его репутации в мире", — резюмирует @mirjana_2022.
Во вторник фон дер Ляйен прибыла в Литву для обсуждения реагирования на инциденты с дронами с лидерами прибалтийских стран. Также она заявила, что получат 12 миллиардов евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE на фоне инцидентов с украинскими БПЛА.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.
В среду утром приостановил работу аэропорт Вильнюса из-за угрозы появления дронов в литовском воздушном пространстве.
