"Заблудшая овца". Заявление фон дер Ляйен о России возмутило Запад

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X активно обсуждают выпад главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России из-за недавних инцидентов с украинскими беспилотниками в Прибалтике.

"Вас ждет провал, Урсула. Вы поддерживаешь ад и этого не понимаете. Вы — заблудшая овца", — высказалась @VviewSsonicMair.

"Им, должно быть, было непросто уворачиваться от украинских дронов", — отметил @MusicMiscreant.

"Вы имеете в виду, что отныне вы не потерпите неудачу и больше не позволите украинским беспилотникам сбрасывать бомбы на территорию Прибалтики ?" — задался вопросом @curiositymata.

"Разве вы еще не отмыли достаточно денег через Украину ? Сколько вам еще нужно?" — возмутился @DaveO37609422.

"Шоу клоунов: проигравшие ликуют друг перед другом. Ваше падение будет впечатляющим, даже если вы попытаетесь убедить нас в обратном, повторяя одни и те же старые фразы. Вы и еще несколько клоунов разрушили ЕС и нанесли огромный ущерб его репутации в мире", — резюмирует @mirjana_2022.

Во вторник фон дер Ляйен прибыла в Литву для обсуждения реагирования на инциденты с дронами с лидерами прибалтийских стран. Также она заявила, что получат 12 миллиардов евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE на фоне инцидентов с украинскими БПЛА.

В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.