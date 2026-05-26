Выходка фон дер Ляйен в отношении России ужаснула Запад

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет Москву в ударах украинских беспилотников по балтийским республикам, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"В то время как прибалтийские страны уже несколько недель подвергаются атакам украинских дронов, фон дер Ляйен сегодня отправляется в одну из них, Литву, чтобы… осудить Россию!", — написал баллотирующийся в президенты Франции политик в соцсети X.
Накануне издание Politico сообщало, что фон дер Ляйен во вторник посетит Литву для обсуждения реагирования на инциденты с дронами с лидерами прибалтийских стран.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.
В среду утром приостановил работу аэропорт Вильнюса из-за угрозы появления дронов в литовском воздушном пространстве.