Выходка фон дер Ляйен в отношении России ужаснула Запад - РИА Новости, 26.05.2026
14:20 26.05.2026
Выходка фон дер Ляйен в отношении России ужаснула Запад

Филиппо: фон дер Ляйен обвиняет Россию в атаках украинских БПЛА в Прибалтике

© AP Photo / Omar Havana — Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет Москву в ударах украинских беспилотников по балтийским республикам.
  • Лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что таким образом глава ЕК стремится посеять панику и приблизить Европу к войне.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет Москву в ударах украинских беспилотников по балтийским республикам, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«

"В то время как прибалтийские страны уже несколько недель подвергаются атакам украинских дронов, фон дер Ляйен сегодня отправляется в одну из них, Литву, чтобы… осудить Россию!", — написал баллотирующийся в президенты Франции политик в соцсети X.

По его мнению, таким образом глава ЕК стремится посеять панику и приблизить Европу к войне.
Накануне издание Politico сообщало, что фон дер Ляйен во вторник посетит Литву для обсуждения реагирования на инциденты с дронами с лидерами прибалтийских стран.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.
В среду утром приостановил работу аэропорт Вильнюса из-за угрозы появления дронов в литовском воздушном пространстве.
В миреРоссияЛитваМоскваУрсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоPoliticoЕврокомиссияПатриот
 
 
