"Приготовьтесь": заявление МИД России вызвало переполох в Киеве - РИА Новости, 26.05.2026
03:24 26.05.2026 (обновлено: 03:37 26.05.2026)
"Приготовьтесь": заявление МИД России вызвало переполох в Киеве

Соскин призвал серьезно отнестись к предупреждению МИД России об ударах

© Кадр видео из соцсетей — Момент удара "Орешника"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К предупреждению МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву следует отнестись со всей серьезностью, об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
  • При этом эксперт возложил вину за происходящее на Владимира Зеленского, который начал систематически провоцировать Москву различными заявлениями и действиями.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. К предупреждению МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву следует отнестись со всей серьезностью, об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Вы приготовьтесь. <…> Все идет по плану. Конечно, это очень серьезно. Они открыто всех предупреждают", — сказал он в эфире YouTube-канала.
При этом эксперт возложил вину за происходящее на Владимира Зеленского, который начал систематически провоцировать Москву различными заявлениями и действиями.
"Киевлянам надо бежать", — резюмировал Соскин.
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия в ответ поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
