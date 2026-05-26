"Приготовьтесь": заявление МИД России вызвало переполох в Киеве

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. К предупреждению МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву следует отнестись со всей серьезностью, об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Вы приготовьтесь. <…> Все идет по плану. Конечно, это очень серьезно. Они открыто всех предупреждают", — сказал он в эфире YouTube-канала.
При этом эксперт возложил вину за происходящее на Владимира Зеленского, который начал систематически провоцировать Москву различными заявлениями и действиями.
"Киевлянам надо бежать", — резюмировал Соскин.
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия в ответ поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".