Рейтинг@Mail.ru
Врач перечислила рабочие методы от укачивания в транспорте - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 26.05.2026
Врач перечислила рабочие методы от укачивания в транспорте

Невролог Чудинская: повороты головы могут помочь справиться с укачиванием

© Фото : Freepik / prostoolehСемья путешествует на машине
Семья путешествует на машине - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : Freepik / prostooleh
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Повороты головы вправо-влево и вверх-вниз могут помочь справиться с укачиванием, рассказала невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
  • Невролог рекомендовала ежедневно выполнять упражнения, начиная с легких и постепенно усложняя их, но без доведения себя до тошноты или головокружения.
  • Врач добавила, что в транспорте стоит смотреть вдаль, выбирать место, где движение ощущается меньше, и не вчитываться в экран телефона.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Повороты головы могут помочь справиться с укачиванием, рассказала невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
"Одним из упражнений, которое поможет справиться с укачиванием, врач назвала медленные повороты головы вправо-влево и вверх-вниз, которые нужно выполнять сидя или стоя. Суть другого упражнения заключается в том, чтобы поворачивать голову во время ходьбы. Кроме того, невролог порекомендовала учиться аккуратно ходить по линиям. Детям же поможет катание на качелях", - пишет интернет-издание "Лента.ру" со ссылкой на слова врача.
Людям, которых укачивает в транспорте, она посоветовала делать эти упражнения ежедневно по несколько минут. Начинать невролог порекомендовала с легких, а затем постепенно усложнять их. При этом она уточнила, что не нужно доводить себя до тошноты или выраженного головокружения.
Врач добавила, что справиться с укачиванием также можно, если стараться в транспорте смотреть вдаль и выбирать место, где движение чувствуется меньше: в автомобиле это переднее сидение, а на корабле - примерно его середина. Кроме того, она посоветовала во время поездок не вчитываться в экран телефона.
Тошнота - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Врач рассказал, кому нельзя принимать лекарства от укачивания
22 сентября 2023, 02:15
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала