Врач перечислила рабочие методы от укачивания в транспорте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Повороты головы вправо-влево и вверх-вниз могут помочь справиться с укачиванием, рассказала невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
- Невролог рекомендовала ежедневно выполнять упражнения, начиная с легких и постепенно усложняя их, но без доведения себя до тошноты или головокружения.
- Врач добавила, что в транспорте стоит смотреть вдаль, выбирать место, где движение ощущается меньше, и не вчитываться в экран телефона.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Повороты головы могут помочь справиться с укачиванием, рассказала невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
"Одним из упражнений, которое поможет справиться с укачиванием, врач назвала медленные повороты головы вправо-влево и вверх-вниз, которые нужно выполнять сидя или стоя. Суть другого упражнения заключается в том, чтобы поворачивать голову во время ходьбы. Кроме того, невролог порекомендовала учиться аккуратно ходить по линиям. Детям же поможет катание на качелях", - пишет интернет-издание "Лента.ру" со ссылкой на слова врача.
Людям, которых укачивает в транспорте, она посоветовала делать эти упражнения ежедневно по несколько минут. Начинать невролог порекомендовала с легких, а затем постепенно усложнять их. При этом она уточнила, что не нужно доводить себя до тошноты или выраженного головокружения.
Врач добавила, что справиться с укачиванием также можно, если стараться в транспорте смотреть вдаль и выбирать место, где движение чувствуется меньше: в автомобиле это переднее сидение, а на корабле - примерно его середина. Кроме того, она посоветовала во время поездок не вчитываться в экран телефона.
Врач рассказал, кому нельзя принимать лекарства от укачивания
22 сентября 2023, 02:15