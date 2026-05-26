Украинские "Белые ангелы" угрожали забрать ребенка у родителей в ДНР
01:19 26.05.2026
Украинские "Белые ангелы" угрожали забрать ребенка у родителей в ДНР

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Представители украинской организации "Белые ангелы", которые занимаются принудительной эвакуацией детей, угрожали забрать ребенка в Новотроицком в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Сергей Дрожин.
Семья Дрожиных проживала на подконтрольной киевскому режиму территории в ДНР - в селе Новотроицкое - до 2025 года. Семья в итоге была вынуждена уехать из-за угроз украинских "Белых ангелов" забрать их шестилетнего ребенка.
"Подъехала украинская полиция и дала нам время до вечера следующего дня эвакуировать внучку, ей шесть лет. Если не эвакуируем, насильно вывезут детей, то есть (будет - ред.) конфискация ребенка", - рассказал Дрожин.
По его словам, полиция действовала вместе с "Белыми ангелами".
После поступивших угроз семья приняла решение временно выехать в Полтавскую область Украины, чтобы не разлучаться с девочкой. Накопив деньги, они отправились к родственникам в Россию через Польшу и Белоруссию.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям - подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми. Если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
