Украинские "Белые ангелы" угрожали забрать ребенка у родителей в ДНР

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Представители украинской организации "Белые ангелы", которые занимаются принудительной эвакуацией детей, угрожали забрать ребенка в Новотроицком в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Сергей Дрожин.

Семья Дрожиных проживала на подконтрольной киевскому режиму территории в ДНР - в селе Новотроицкое - до 2025 года. Семья в итоге была вынуждена уехать из-за угроз украинских "Белых ангелов" забрать их шестилетнего ребенка.

"Подъехала украинская полиция и дала нам время до вечера следующего дня эвакуировать внучку, ей шесть лет. Если не эвакуируем, насильно вывезут детей, то есть (будет - ред.) конфискация ребенка", - рассказал Дрожин.

По его словам, полиция действовала вместе с "Белыми ангелами".

После поступивших угроз семья приняла решение временно выехать в Полтавскую область Украины, чтобы не разлучаться с девочкой. Накопив деньги, они отправились к родственникам в Россию через Польшу и Белоруссию.