В УГГУ вскрыли схему с закрытием академических задолженностей за взятки

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) в Екатеринбурге вскрыли преступную схему, позволявшую студентам закрывать академические задолженности за взятки.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Преступную схему вскрыли в Уральском государственном горном университете (УГГУ) в Екатеринбурге, позволявшей студентам закрывать академические задолженности за взятки, предварительно, ей могли воспользоваться более 150 студентов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"В одном из свердловских вузов действовала преступная схема, которая позволяла студентам закрывать академические задолженности за денежное вознаграждение. Предварительная оценка масштабов данной противоправной деятельности позволяет утверждать, что подобной сомнительной услугой могли воспользоваться более 150 студентов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет об УГГУ.

Он отметил, что дававших взятки студентов ждет отчисление, а выпустившихся - отзыв диплома с информированием работодателя.