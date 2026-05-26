Рейтинг@Mail.ru
В УГГУ вскрыли схему с закрытием академических задолженностей за взятки - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 26.05.2026 (обновлено: 19:50 26.05.2026)
В УГГУ вскрыли схему с закрытием академических задолженностей за взятки

В уральском вузе выявили продажу зачетов и экзаменов

© Фото : УГГУУГГУ
УГГУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : УГГУ
УГГУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уральском государственном горном университете (УГГУ) в Екатеринбурге вскрыли преступную схему, позволявшую студентам закрывать академические задолженности за взятки.
  • Более 150 студентов могли воспользоваться этой схемой.
  • Дававших взятки студентов ждет отчисление, а выпустившихся — отзыв диплома с информированием работодателя.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Преступную схему вскрыли в Уральском государственном горном университете (УГГУ) в Екатеринбурге, позволявшей студентам закрывать академические задолженности за взятки, предварительно, ей могли воспользоваться более 150 студентов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В одном из свердловских вузов действовала преступная схема, которая позволяла студентам закрывать академические задолженности за денежное вознаграждение. Предварительная оценка масштабов данной противоправной деятельности позволяет утверждать, что подобной сомнительной услугой могли воспользоваться более 150 студентов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет об УГГУ.
Он отметил, что дававших взятки студентов ждет отчисление, а выпустившихся - отзыв диплома с информированием работодателя.
Он обратил внимание, что руководство вуза оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам, а само учебное заведение продолжает работу в штатном режиме, так как мероприятия, проводимые силовиками, не затрагивают учебный процесс.
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам
25 мая, 16:15
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала