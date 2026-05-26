Лантратова назвала удар ВСУ по Старобельску циничным расчетом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по Старобельску и внесение сотрудников колледжа в "Миротворец" - почерк террористического режима и циничный расчет, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. В минувшее воскресенье на место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных журналистов.
"Сегодня стало известно, что украинский режим внес в базу "Миротворец" девять сотрудников колледжа — заместителей директора, преподавателей, методистов. Обычных людей, которые работали с детьми… Удар ВСУ в ЛНР, и внесение девяти сотрудников колледжа в базу "Миротворец" - это почерк террористического режима. Холодный и циничный расчет", - сказала Лантратова.