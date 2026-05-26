11:14 26.05.2026 (обновлено: 11:18 26.05.2026)
Глава РАН рассказал, когда в школах будут новые учебники по физике и химии

Новые учебники по физике, химии и биологии поступят в школы в сентябре 2027 года

Ученики в школе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новые учебники по физике, химии и биологии для старших классов должны поступить в школы в сентябре 2027 года, остальные — в 2028-м.
  • Их авторские коллективы сформированы с участием членов РАН.
  • Учебники пройдут экспертизу тематических отделений, междисциплинарный совет, а также экспертизу ведущих ученых в области детской медицины и психологии.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новые учебники по физике, химии и биологии для старших классов должны поступить в школы в сентябре 2027 года, остальные учебники – еще через год, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
В феврале он сообщил РИА Новости, что новые единые типовые учебники по математике, физике информатике, химии и биологии поступят на апробацию в российские школы в 2027 году.
"Предполагается, что учебники для старших классов поступят в школы в сентябре 2027 года - по физике, химии и биологии. Остальные - в сентябре 2028 года", - сказал Красников на общем собрании членов академии.
По его словам, авторские коллективы учебников были сформированы с участием членов РАН, в частности, их возглавляют академики Валерий Козлов, Григорий Трубников, Арутюн Аветисян, Степан Калмыков и Михаил Кирпичников.
"Перед этими коллективами поставлена задача: подготовленные ими учебники должны пройти экспертизу тематических отделений. Затем они будут рассмотрены на междисциплинарном совете, чтобы обеспечить согласованность между учебниками по разным предметам. То есть чтобы школьники, изучая физику, уже на достаточном уровне владели математикой. Или же, изучая химию - имели представление о физических законах", - сказал президент РАН.
Далее, продолжил он, подготовленные учебники пройдут экспертизу ведущих ученых в области детской медицины и психологии.
"Мы должны быть уверены в том, что школьники того или иного возраста смогут освоить материал и точно справятся с учебной нагрузкой без ущерба их здоровью", - сказал Красников.
