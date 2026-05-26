Глава РАН рассказал, когда в школах будут новые учебники по физике и химии

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новые учебники по физике, химии и биологии для старших классов должны поступить в школы в сентябре 2027 года, остальные учебники – еще через год, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

В феврале он сообщил РИА Новости, что новые единые типовые учебники по математике, физике информатике, химии и биологии поступят на апробацию в российские школы в 2027 году.

"Предполагается, что учебники для старших классов поступят в школы в сентябре 2027 года - по физике, химии и биологии. Остальные - в сентябре 2028 года", - сказал Красников на общем собрании членов академии.

"Перед этими коллективами поставлена задача: подготовленные ими учебники должны пройти экспертизу тематических отделений. Затем они будут рассмотрены на междисциплинарном совете, чтобы обеспечить согласованность между учебниками по разным предметам. То есть чтобы школьники, изучая физику, уже на достаточном уровне владели математикой. Или же, изучая химию - имели представление о физических законах", - сказал президент РАН.

Далее, продолжил он, подготовленные учебники пройдут экспертизу ведущих ученых в области детской медицины и психологии.