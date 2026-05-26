Посол рассказал, сколько туристов из России посещают Новую Зеландию

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Несколько сотен российских туристов в год посещают Новую Зеландию, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.

"Примерно, по имеющимся оценкам, это несколько сотен туристов в год. Этого мало, но надо понимать, что до Новой Зеландии очень тяжело добираться, у нас нет прямого авиасообщения", - сказал он.

Дипломат пояснил, что статистика по числу въездов в Новую Зеландию с туристическими целями закрыта.

"У них есть статистика по въездам, но сколько из них туристов, из нее не видно", - отметил Кранс.