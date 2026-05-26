Посол рассказал, сколько туристов из России посещают Новую Зеландию - РИА Новости, 26.05.2026
06:18 26.05.2026
Посол рассказал, сколько туристов из России посещают Новую Зеландию

Посол Кранс: несколько сотен российских туристов в год посещают Новую Зеландию

© iStock.com / tupungato
Панорама Веллингтона, Новая Зеландия
© iStock.com / tupungato
Панорама Веллингтона, Новая Зеландия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько сотен российских туристов посещают Новую Зеландию в год, сообщил посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Несколько сотен российских туристов в год посещают Новую Зеландию, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.
"Примерно, по имеющимся оценкам, это несколько сотен туристов в год. Этого мало, но надо понимать, что до Новой Зеландии очень тяжело добираться, у нас нет прямого авиасообщения", - сказал он.
Дипломат пояснил, что статистика по числу въездов в Новую Зеландию с туристическими целями закрыта.
"У них есть статистика по въездам, но сколько из них туристов, из нее не видно", - отметил Кранс.
Согласно открытым данным, в 2024 Новую Зеландию посетили более 3 миллионов туристов. Рекордное число туристов было зафиксировано в 2019 году - тогда государство посетили 3888000 человек.
Новая Зеландия, Россия, Веллингтон (город)
 
 
