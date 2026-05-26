Воробьев посетил Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Мытищах

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Единый центр поддержки участников СВО и их семей, который открылся в Мытищах 7 мая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На одной площадке здесь собраны все ключевые службы – отделения фонда "Защитники Отечества" и Ассоциации ветеранов СВО, военкоматы, МФЦ и многое другое. Здесь бойцы и их близкие получают полное сопровождение – от первой консультации до окончательного решения вопроса.

Губернатор проверил, как работает центр, пообщался с участниками СВО и специалистами, которые оказывают им помощь.

"Центр создан для решения самых актуальных задач — это помощь, внимание, забота о каждом, ответы на любые возникающие вопросы. У нас большое волонтерское движение, все мы объединены, в том числе проектом "Доброе дело", который уже долгое время реализуется в Подмосковье. Все это очень важно. Мы поставили себе задачу, чтобы во всех муниципалитетах были адреса, куда может обратиться участник СВО и его родные. В Подмосковье такая инфраструктура работает в каждой территории – всего 420 адресов", - отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что нужна была единая точка входа, где можно получить консультации по всем вопросам и сразу понять дальнейшие шаги. И теперь в Мытищах ключевые службы работают на одной площадке.

Губернатор также поблагодарил всех и выразил надежду, что вся работа — по трудоустройству, переобучению, переквалификации, поддержке ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции — будет продолжена.

В Подмосковье выстроена большая система поддержки участников СВО и их семей, включающая 420 адресов — это 213 МФЦ, 57 муниципальных центров поддержки, 55 отделений Ассоциации ветеранов, 44 социальных центра, 33 кабинета психологической помощи, семь филиалов госфонда "Защитники Отечества", шесть больниц для участников СВО, пять центров реабилитации. Единый центр в Мытищах стал связующим звеном всей этой структуры.

Здесь организованы два окна для приема и выдачи документов от специалистов МФЦ, которые работают по общему графику. Также имеется цифровая зона с рабочим местом для самостоятельной подачи электронных заявлений и доступа к государственным сервисам, где можно проверить статус обращения.

Социальные координаторы госфонда "Защитники Отечества" помогают с вопросами, связанными с выплатами, льготами, лечением и техническими средствами реабилитации. А специалисты муниципального центра принимают обращения и связывают людей с профильными службами, включая администрацию округа, социальные службы, здравоохранение, образование и ЖКХ.

Также в Едином центре можно получить консультации психолога, юриста, прокурора, представителя банка, уточнить вопросы по воинскому учету и взаимодействию с военными структурами в представительствах военкомата. Кроме того, тут расположены два конференц-зала, детская и молитвенная комнаты.

Центр создан при содействии "Единой России" в рамках Народной программы — было предоставлено помещение, сделан ремонт, проведено благоустройство прилегающей территории, организованы дополнительные парковочные места, обустроены сквер и детскую площадку.

В Подмосковье действует 36 региональных мер поддержки (вместе с федеральными - 77). Также доступна комплексная мера, включающая 17 услуг по одному заявлению. В нее входят такие услуги, как социальная карта, спортивные секции, социальные услуги, выплата на такси, зачисление в школу и детский сад, группа продленного дня, компенсация ОСАГО и многое другое. Еще доступна возможность подачи заявления на комплексное сопровождение по услугам государственного фонда "Защитники Отечества" через ближайший МФЦ.

Для ветеранов СВО в регионе также создается безбарьерная среда. Например, в многоквартирных домах устанавливаются пандусы, в подъездах — специальные подъемники, а жилье бойцов, получивших инвалидность, адаптируется под их нужды.