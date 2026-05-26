Армия Израиля расширила операции за пределами буферной зоны в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит целенаправленные операции за пределами буферной зоны в южном Ливане, подтвердил РИА Новости представитель военных.

"ЦАХАЛ проводит целенаправленные операции за пределами передовой линии обороны с целью устранения прямых угроз гражданам Государства Израиль и военнослужащим ЦАХАЛ в соответствии с директивами политического руководства", - сообщил собеседник агентства.