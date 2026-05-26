Хуже, чем наглость: новые требования США пугают своей неадекватностью

В процессе ближневосточного урегулирования Вашингтон решил в последний момент выбить дополнительные уступки, причем не из Ирана, а из исламского мира в целом. Этот ход конем, точнее Израилем, не способен сорвать практически неизбежное заключение американо-иранского соглашения (протокола о намерении начать разблокировку Ормузского пролива, иранских портов и финансовых резервов с одновременным началом переговоров по ядерному вопросу), но он прекрасно демонстрирует масштаб непонимания американским руководством реального состояния дел в регионе, в исламском мире, да и в мире в целом. И этот масштаб огромен, то есть Штаты живут в параллельной реальности, не имеющей ничего общего с происходящим.

Коротко говоря, теперь Трамп хочет, чтобы мусульманские страны признали Израиль — дабы "превратить урегулирование с Ираном в еще более историческое событие". Белый дом даже называет тех, к кому он обращается: Саудовская Аравия, Катар, Пакистан, Турция, Иордания, Египет. Суммарно в них живет практически четвертая часть всех мусульман мира: и среди них есть и самая большая страна арабского мира (Египет), и самая богатая (Саудовская Аравия), и единственная мусульманская ядерная держава (Пакистан), и наследник последнего халифата (Турция). Трамп допускает, что "одна или две из них будут иметь основания не делать этого — и это будет принято", но большинство "должны быть готовы, иметь желание и возможность" сделать то, чего он хочет: "Я прошу в обязательном порядке все эти страны немедленно подписать Авраамовы соглашения".

Не будем ерничать насчет явного противоречия между просьбой и обязательностью — Трампу кажется, что он так оригинально оформляет приказ. Проблема не в форме, а в содержании, сути — никто не будет выполнять указания США. Более того, сама попытка увязать прекращение иранской авантюры с признанием исламским миром Израиля максимально контрпродуктивна (мягко говоря). Еврейское государство существует без малого восемь десятилетий — и абсолютное большинство арабских и мусульманских стран не имеют с ним дипломатических отношений. Шесть лет назад Трамп сумел добиться от Эмиратов, Бахрейна, Марокко и Судана подписания Авраамовых соглашений — и в итоге первые три страны признали Израиль. Подразумевалось (по крайней мере, на словах и на бумаге), что этот процесс даст стимул урегулированию палестинской проблемы, то есть откроет путь к образованию самостоятельного палестинского государства. Но через три года случилось 7 октября 2023-го, а в ответ на атаку из сектора Газа Израиль развязал настоящую бойню: 80 процентов инфраструктуры и жилья сектора уничтожено или повреждено, каждый десятый из 2,5 миллиона жителей Газы убит или ранен, большая часть сектора оккупирована Израилем. И в этих условиях — да еще и в процессе ежедневных ударов Израиля по Ливану (несмотря на объявленное перемирие) — США предлагают мусульманским странам признать Израиль?

Ни принц Мухаммед бен Сальман, правящий Саудовской Аравией (не говоря уже о его отце-короле, носящем титул "хранителя двух святынь", то есть Мекки и Медины), ни фельдмаршал Ас-Сиси, руководящий Египтом (ранее контролировавшим Газу), ни президент Эрдоган, сравнивающий Нетаньяху с Гитлером, ни эмир богатейшего Катара (по столице которого в сентябре прошлого года израильтяне нанесли удар, стремясь убить делегацию переговорщиков из ХАМАС), ни король Иордании (огромную часть населения которой составляют палестинские беженцы и их потомки) не собираются устанавливать дипломатические отношения с правительством Нетаньяху. Да и с любым другим израильским правительством — после того геноцида, который Израиль устроил в Газе, после оккупации части Сирии и Ливана. С 2020-го, когда были подписаны Авраамовы соглашения, утекло не только много воды, но еще больше палестинской крови. И ни один мусульманский правитель не может закрыть на это глаза, а если бы он это сделал, то подписал бы себе смертный приговор. Фельдмаршал Асим Мунир, фактический лидер Пакистана, который сейчас выступает главным посредником в переговорах между США и Ираном, подпишет Авраамовы соглашения? Чтобы миллионы сограждан не только сожгли американское посольство в Исламабаде, но и потребовали его отставки и казни?

Вашингтон не видит не только последствий геноцида в Газе — он не понимает и последствий американо-израильской агрессии против Ирана. Большой Ближний Восток, да и весь исламский мир, изменился и будет меняться еще быстрее: США теряют репутацию, влияние и позиции. На днях в The National Interest опубликована статья американских аналитиков под названием "США потеряли арабский мир?". Знак вопроса в заголовке был лишним. Авторы анализировали серьезное исследование общественного мнения арабских стран, проведенное в конце прошлого года, в котором этот факт утверждался как уже состоявшийся. Опросы говорят о том, что большинство арабской улицы считает Китай защитником международного права, а отношение к Америке последовательно ухудшается. И ведь эти опросы проводились еще до атаки на Иран, а она, при всех противоречиях между арабами и персами, стала сильнейшим ударом по репутации США в регионе. Из защитника тех же монархий Залива Вашингтон превратился в угрозу их безопасности, а приоритет интересов Израиля над американскими стал абсолютно очевиден.