Рейтинг@Mail.ru
Трамп по-прежнему хочет завершения украинского кризиса, заявил Небензя - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 26.05.2026 (обновлено: 22:56 26.05.2026)
Трамп по-прежнему хочет завершения украинского кризиса, заявил Небензя

Небензя: Трамп хотел и хочет хочет завершить конфликт на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет завершения украинского кризиса.
  • Небензя подчеркнул, что конфликт нельзя завершить без решения коренных причин, а сейчас украинский кризис не входит в число приоритетов администрации США.
ООН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет завершения украинского кризиса, но без решения коренных причин конфликт не может закончиться, заявил во вторник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Да, я думаю, президент Трамп действительно совершенно искренно хотел и по-прежнему хочет, чтобы этот конфликт завершился. Но проблема заключается в том, что его нельзя завершить без решения коренных причин", - сказал Небензя журналистам.
Он подчеркнул, что администрация США сейчас занята другими вопросами, и выразил мнение, что украинский конфликт в данный момент не входит в число ее приоритетов.
"Говорилось о том, что они вскоре отправятся в Москву. Насколько мне известно, они там еще не были, и я не знаю, приедут ли они туда в ближайшее время или нет", - отметил Небензя.
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Полянский прокомментировал отказ ОБСЕ осудить удар ВСУ по Старобельску
Вчера, 22:53
 
В миреСШАРоссияМоскваВасилий НебензяДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала