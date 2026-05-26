Трамп по-прежнему хочет завершения украинского кризиса, заявил Небензя

ООН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет завершения украинского кризиса, но без решения коренных причин конфликт не может закончиться, заявил во вторник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
Он подчеркнул, что администрация США сейчас занята другими вопросами, и выразил мнение, что украинский конфликт в данный момент не входит в число ее приоритетов.
"Говорилось о том, что они вскоре отправятся в Москву. Насколько мне известно, они там еще не были, и я не знаю, приедут ли они туда в ближайшее время или нет", - отметил Небензя.