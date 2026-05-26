Администрация Трампа обсуждает инвестиции в экономику Кубы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация Трампа обсуждает с представителями бизнеса возможные инвестиции в кубинскую экономику, пишет Politico.
- Детали не раскрываются.
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обсуждает с представителями бизнеса возможные инвестиции в кубинскую экономику, сообщает во вторник газета Politico со ссылкой на источники.
"Администрация поддерживает контакты с бизнес-лидерами по поводу потенциальных будущих инвестиций на острове", - пишет газета со ссылкой на человека, знакомого с обсуждениями.
При этом источник издания отказался предоставить детали, но отметил, что американские чиновники "ведут переговоры с людьми".
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.