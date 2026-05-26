19:02 26.05.2026 (обновлено: 19:04 26.05.2026)
Мантуров оценил рост товарооборота России и ОАЭ

Мантуров: товарооборот РФ и ОАЭ вырос в 1,5 раза, выйдя на исторический максимум

Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
  • Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2025 году вырос в 1,5 раза.
  • Он вышел на исторический максимум и составил 14 миллиардов долларов.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2025 году вырос в 1,5 раза и вышел на исторический максимум - 14 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Успешно расширяются торгово-экономические связи. Товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос в полтора раза и вышел на исторический максимум - 14 миллиардов долларов", - говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера по итогам встречи Мантурова с президентом ОАЭ Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
