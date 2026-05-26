Рейтинг@Mail.ru
Количество самозанятых втрое увеличилось в Тольятти за последние пять лет - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
16:11 26.05.2026
Количество самозанятых втрое увеличилось в Тольятти за последние пять лет

В Тольятти за пять лет выросло число самозанятых в три раза

© iStock.com / brizmakerДевушка использует планшет
Девушка использует планшет - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© iStock.com / brizmaker
Девушка использует планшет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество самозанятых втрое увеличилось в Тольятти за последние пять лет, что говорит о серьезной работе предпринимателей, которую они проделывают ежедневно, сообщил глава городского округа Тольятти Илья Сухих.
Во вторник отмечается День российского предпринимательства. Сухих вместе с коллегами из муниципального автономного учреждения (МАУ) "Агентство экономического развития" провел деловой завтрак с ведущими представителями малого и среднего бизнеса.
"Мы ежегодно анализируем ситуацию с МСП и каждый раз отмечаем положительную динамику. Так, за последние пять лет в Тольятти стало втрое больше самозанятых. Это говорит о том, что предприниматели ежедневно делают серьезную работу, в том числе во благо наших жителей. И сегодня в ходе торжественной церемонии я был рад вручить награды министерства экономического развития Самарской области и городской администрации людям, которые по-настоящему двигают малый и средний бизнес вперед", - написал Сухих в своем телеграм-канале.
Он отметил, что предпринимательское сообщество Тольятти включено в помощь бойцам в зоне СВО.
"Я знаю, вижу, насколько тольяттинский бизнес отзывчив к запросам парней с передовой, и выражаю особую благодарность всем участникам этой большой тыловой работы", - подчеркнул Сухих.
Глава также добавил, что предприниматели в Тольятти не просто развиваются в собственных интересах, а очень многое делают для людей с помощью собственных социальных инициатив и проектов.
 
Твой бизнесТольяттиСамарская областьТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала