Количество самозанятых втрое увеличилось в Тольятти за последние пять лет

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество самозанятых втрое увеличилось в Тольятти за последние пять лет, что говорит о серьезной работе предпринимателей, которую они проделывают ежедневно, сообщил глава городского округа Тольятти Илья Сухих.

Во вторник отмечается День российского предпринимательства. Сухих вместе с коллегами из муниципального автономного учреждения (МАУ) "Агентство экономического развития" провел деловой завтрак с ведущими представителями малого и среднего бизнеса.

"Мы ежегодно анализируем ситуацию с МСП и каждый раз отмечаем положительную динамику. Так, за последние пять лет в Тольятти стало втрое больше самозанятых. Это говорит о том, что предприниматели ежедневно делают серьезную работу, в том числе во благо наших жителей. И сегодня в ходе торжественной церемонии я был рад вручить награды министерства экономического развития Самарской области и городской администрации людям, которые по-настоящему двигают малый и средний бизнес вперед", - написал Сухих в своем телеграм-канале.

Он отметил, что предпринимательское сообщество Тольятти включено в помощь бойцам в зоне СВО.

"Я знаю, вижу, насколько тольяттинский бизнес отзывчив к запросам парней с передовой, и выражаю особую благодарность всем участникам этой большой тыловой работы", - подчеркнул Сухих.