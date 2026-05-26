Тихановская поднимет в Киеве вопрос о гражданстве для белорусской оппозиции - РИА Новости, 26.05.2026
02:33 26.05.2026
Тихановская поднимет в Киеве вопрос о гражданстве для белорусской оппозиции

© AP Photo / Robert Bumsted
Светлана Тихановская. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Тихановская во время поездки в Киев планирует поднять вопрос о выдаче украинского гражданства ее соратникам.
  • Тихановская намерена обсудить легализацию белорусских «беглых», у которых истекают сроки действия документов, например, паспортов.
  • Тихановская будет пытаться заручиться поддержкой Зеленского в вопросе возможного снятия западных санкций с Белоруссии.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская во время поездки в Киев хочет поднять вопрос о выдаче ее подельникам украинского гражданства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.
В понедельник Тихановская впервые приехала в Киев. Запланированы встречи с Владимиром Зеленским, руководством МИД Украины и Верховной рады, дипломатами ЕС, а также открытие так называемой миссии белорусской оппозиции в Киеве.
"Тихановская намерена поднять и другую важную для нее тему – легализацию белорусских "беглых", у которых истекают сроки действия документов, например, паспортов. Речь идет о возможном получении украинского гражданства", - сообщил источник.
Он обратил внимание, что Тихановская начала свою поездку с символического жеста - посещения Лукьяновского военного кладбища, где похоронена 24-летняя белорусская активистка Мария Зайцева, погибшая в Донбассе.
"То есть вопрос легализации для "беглых" очень чувствительный", - отметил источник.
Кроме того, Тихановскую волнует возможное снятие западных санкций с Белоруссии.
"Американцы давят на прибалтов и поляков по вопросу о нормализации отношений с Белоруссией, в том числе в вопросах возобновления транзита белорусских удобрений через Литву. Тихановской, естественно, это не выгодно, поэтому она будет пытаться заручиться поддержкой Зеленского", - отметил источник.
Что касается самого Зеленского, то ему визит Тихановской нужен для отвлечения внимания, в том числе его западных кураторов, от коррупционных скандалов.
"Киевский режим пытается перебить внутреннюю повестку. Сейчас будет использоваться любая возможность, чтобы перебить фон и сконцентрировать внимание общественности и "союзников" на других проблемах, например на воображаемой угрозе со стороны Белоруссии", - отметил источник.
КиевБелоруссияДонбассСветлана ТихановскаяВладимир ЗеленскийМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
