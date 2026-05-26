Тихановская поднимет в Киеве вопрос о гражданстве для белорусской оппозиции

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская во время поездки в Киев хочет поднять вопрос о выдаче ее подельникам украинского гражданства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.

"Тихановская намерена поднять и другую важную для нее тему – легализацию белорусских "беглых", у которых истекают сроки действия документов, например, паспортов. Речь идет о возможном получении украинского гражданства", - сообщил источник.

Он обратил внимание, что Тихановская начала свою поездку с символического жеста - посещения Лукьяновского военного кладбища, где похоронена 24-летняя белорусская активистка Мария Зайцева, погибшая в Донбассе

"То есть вопрос легализации для "беглых" очень чувствительный", - отметил источник.

Кроме того, Тихановскую волнует возможное снятие западных санкций с Белоруссии

"Американцы давят на прибалтов и поляков по вопросу о нормализации отношений с Белоруссией, в том числе в вопросах возобновления транзита белорусских удобрений через Литву . Тихановской, естественно, это не выгодно, поэтому она будет пытаться заручиться поддержкой Зеленского", - отметил источник.

Что касается самого Зеленского, то ему визит Тихановской нужен для отвлечения внимания, в том числе его западных кураторов, от коррупционных скандалов.