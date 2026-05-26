Россия подарила Казахстану четырех амурских тигров

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия передала в дар Казахстану четырех молодых амурских тигров, их выпустят в Иле-Балхашском заповеднике, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В четверг состоятся его переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Как отметил помощник президента РФ, после этой встречи для лидеров и делегаций планируют провести три видеопрезентации о российско-казахстанском сотрудничестве. Президентам покажут видеоролики, которые посвящены совместным проектам в области промышленности и запуску первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных грузовых автомобилей.
"Третья видеопрезентация посвящена вывезенным из России в Казахстан амурским тиграм. Восьмого мая в Казахстан передали четыре молодые особи тигров, это дар нашей страны. Эти тигры будут выпущены в природный резерват Иле-Балхаш", - рассказал Ушаков на брифинге в преддверии визита.