Как сложилась судьба "Терра-3" — секретной разработки СССР

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В середине 1980-х западные СМИ облетела сенсация. "Коварный" Советский Союз якобы применил секретное лазерное оружие против американского космического челнока. Астронавты "Челленджера" жаловались на сбои приборов и недомогание во время пролета над советской территорией. В Пентагоне были уверены: виной всему комплекс "Терра-3", который на Западе окрестили "лучом смерти".

Смелый эксперимент советских ученых

Работы над созданием лазерного оружия велись в СССР с 1965 года на полигоне Сары-Шаган в казахстанских степях, неподалеку от озера Балхаш. Руководил проектом академик Николай Басов. Разработка получила название "Терра-3", а в служебных документах значилась как "Объект-2505". Ученые под контролем военных создавали лазеры, способные уничтожить и вывести из строя боеголовки вражеских баллистических ракет.

Полигон Сары-Шаган давно находился в зоне особого внимания американской разведки. Спутники-шпионы США регулярно пролетали над этой территорией, собирая разведывательные данные. Первый космический челнок "Челленджер", запущенный в 1981 году, также совершал облеты над средними широтами СССР в светлое время суток.

Осенью 1983-го маршал Дмитрий Устинов предложил командующему войсками ПРО и ПКО генерал-полковнику Юрию Вотинцеву использовать "Терра-3" для сопровождения американского шаттла. Подготовка эксперимента заняла около года.

Десятого октября 1984 года, когда "Челленджер" оказался над полигоном, лазерная установка была включена. Как впоследствии писал кандидат физико-математических наук Петр Зарубин, эксперимент проводился в режиме обнаружения с минимальной мощностью излучения. Высота орбиты корабля составляла 365 километров, наклонная дальность обнаружения и сопровождения — от 400 до 800 километров. Точное целеуказание обеспечил радиолокационный измерительный комплекс 5Н25 "Аргунь".

Дерзкая выходка закончилась скандалом

Экипаж "Челленджера" впоследствии рассказывал , что во время пролета над озером Балхаш на борту шаттла внезапно отключилась связь, начались сбои в работе аппаратуры, а сами астронавты почувствовали недомогание. Американские специалисты предположили, что экипаж подвергся искусственному воздействию со стороны СССР. Вашингтон заявил официальный протест.

По словам Петра Зарубина, исходя из гуманных соображений, в дальнейшем лазерная установка и часть радиотехнических комплексов полигона, имеющих высокий энергетический потенциал, для сопровождения шаттлов не применялись.

Однако существует и альтернативная версия конфликта. Заявление США могло быть намеренной дезинформацией. По этой версии, американские военные запустили акцию прикрытия, чтобы скрыть собственные разработки аналогичных лазерных противоспутниковых систем.

Разрушили и разграбили

Испытания 1970-1980-х годов показали, что мощности лазерного луча на тот момент не хватало для разрушения боеголовок баллистических ракет. После распада СССР работы по программам "Терра" и "Омега" были прекращены.

Впоследствии "Объект-2505" передали военным Казахстана, но им он оказался не нужен. В результате уникальный комплекс был разграблен и разрушен местными жителями. Теперь его руинами любуются туристы.

В 1994 году академик Басов, подводя итоги лазерной программы, сказал : "Мы твердо установили, что никто не сможет сбить боеголовку баллистической ракеты лазерным лучом, но мы здорово продвинули лазеры".