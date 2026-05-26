Как сложилась судьба "Терра-3" — секретной разработки СССР

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В середине 1980-х западные СМИ облетела сенсация. "Коварный" Советский Союз якобы применил секретное лазерное оружие против американского космического челнока. Астронавты "Челленджера" жаловались на сбои приборов и недомогание во время пролета над советской территорией. В Пентагоне были уверены: виной всему комплекс "Терра-3", который на Западе окрестили "лучом смерти".
Смелый эксперимент советских ученых
Работы над созданием лазерного оружия велись в СССР с 1965 года на полигоне Сары-Шаган в казахстанских степях, неподалеку от озера Балхаш. Руководил проектом академик Николай Басов. Разработка получила название "Терра-3", а в служебных документах значилась как "Объект-2505". Ученые под контролем военных создавали лазеры, способные уничтожить и вывести из строя боеголовки вражеских баллистических ракет.
Полигон Сары-Шаган давно находился в зоне особого внимания американской разведки. Спутники-шпионы США регулярно пролетали над этой территорией, собирая разведывательные данные. Первый космический челнок "Челленджер", запущенный в 1981 году, также совершал облеты над средними широтами СССР в светлое время суток.
Осенью 1983-го маршал Дмитрий Устинов предложил командующему войсками ПРО и ПКО генерал-полковнику Юрию Вотинцеву использовать "Терра-3" для сопровождения американского шаттла. Подготовка эксперимента заняла около года.
Десятого октября 1984 года, когда "Челленджер" оказался над полигоном, лазерная установка была включена. Как впоследствии писал кандидат физико-математических наук Петр Зарубин, эксперимент проводился в режиме обнаружения с минимальной мощностью излучения. Высота орбиты корабля составляла 365 километров, наклонная дальность обнаружения и сопровождения — от 400 до 800 километров. Точное целеуказание обеспечил радиолокационный измерительный комплекс 5Н25 "Аргунь".
Академик Николай Басов
Дерзкая выходка закончилась скандалом
Экипаж "Челленджера" впоследствии рассказывал, что во время пролета над озером Балхаш на борту шаттла внезапно отключилась связь, начались сбои в работе аппаратуры, а сами астронавты почувствовали недомогание. Американские специалисты предположили, что экипаж подвергся искусственному воздействию со стороны СССР. Вашингтон заявил официальный протест.
По словам Петра Зарубина, исходя из гуманных соображений, в дальнейшем лазерная установка и часть радиотехнических комплексов полигона, имеющих высокий энергетический потенциал, для сопровождения шаттлов не применялись.
Однако существует и альтернативная версия конфликта. Заявление США могло быть намеренной дезинформацией. По этой версии, американские военные запустили акцию прикрытия, чтобы скрыть собственные разработки аналогичных лазерных противоспутниковых систем.
Разрушили и разграбили
Испытания 1970-1980-х годов показали, что мощности лазерного луча на тот момент не хватало для разрушения боеголовок баллистических ракет. После распада СССР работы по программам "Терра" и "Омега" были прекращены.
Впоследствии "Объект-2505" передали военным Казахстана, но им он оказался не нужен. В результате уникальный комплекс был разграблен и разрушен местными жителями. Теперь его руинами любуются туристы.
В 1994 году академик Басов, подводя итоги лазерной программы, сказал: "Мы твердо установили, что никто не сможет сбить боеголовку баллистической ракеты лазерным лучом, но мы здорово продвинули лазеры".
На смену советским разработкам сегодня пришли российские лазерные комплексы "Пересвет", которые находятся на опытно-боевом дежурстве ВКС России.
CC BY-SA 3.0 / Kalmykov D. ecomuseum / Остатки здания разрушенной лазерной боевой испытательной станции 5Н76 полигонного комплекса Терра-3 на казахстанском полигоне Сары-ШаганРуины опытной лазерной боевой установки комплекса "Терра-3"
