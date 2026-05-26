Рейтинг@Mail.ru
Небензя: Россия приложит усилия для наказания виновных в теракте в ЛНР - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 26.05.2026
Небензя: Россия приложит усилия для наказания виновных в теракте в ЛНР

Небензя: РФ приложит все усилия для наказания виновных в теракте в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что Россия приложит все усилия для установления обстоятельств теракта в Старобельске и привлечения к ответственности всех причастных.
ООН, 26 мая – РИА Новости. Россия приложит все усилия для установления обстоятельств теракта киевского режима в Старобельске и привлечения к ответственности всех причастных к этому преступлению, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Россия приложит все усилия для установления полных обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех причастных, включая тех, кто отдавал приказы, содействовал нанесению удара, поставлял оружие, обеспечивал политическое прикрытие или пытался скрыть информацию о трагедии", — заявил Небензя во время пресс-конференции.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Комната общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Лантратова: зарубежные СМИ увидели в Старобельске только детские вещи
Вчера, 18:30
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскВасилий НебензяЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныООНСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала