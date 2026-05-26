Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Небензя заявил, что Россия приложит все усилия для установления обстоятельств теракта в Старобельске и привлечения к ответственности всех причастных.
ООН, 26 мая – РИА Новости. Россия приложит все усилия для установления обстоятельств теракта киевского режима в Старобельске и привлечения к ответственности всех причастных к этому преступлению, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Россия приложит все усилия для установления полных обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех причастных, включая тех, кто отдавал приказы, содействовал нанесению удара, поставлял оружие, обеспечивал политическое прикрытие или пытался скрыть информацию о трагедии", — заявил Небензя во время пресс-конференции.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.