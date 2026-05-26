Корнеева впервые в карьере вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Алина Корнеева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В матче первого круга Корнеева нанесла поражение 38-й ракетке мира итальянке Элизабетте Кочаретто со счетом 6:3, 6:3.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче первого круга Корнеева, которая занимает 117-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и впервые играет в основной сетке "Ролан Гаррос", нанесла поражение 38-й ракетке мира итальянке Элизабетте Кочаретто со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
Во втором раунде 18-летняя россиянка встретится с победительницей встречи между россиянкой Анной Калинской (22-й номер посева) и француженкой Лоис Буассон.
Корнеева является победительницей двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде — Открытого чемпионата Австралии и "Ролан Гаррос" в 2023 году.