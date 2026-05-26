Медведев не стал искать оправданий после вылета с "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
18:35 26.05.2026 (обновлено: 18:36 26.05.2026)
Медведев не стал искать оправданий после вылета с "Ролан Гаррос"

Медведев заявил, что не будет искать оправданий после вылета с "Ролан Гаррос"

  • Даниил Медведев заявил, что не будет искать себе оправданий после проигрыша в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • Медведев проиграл в первом круге 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.
  • Россиянин отметил, что в его игре есть моменты, которые он не может контролировать и исправить по ходу матча, как другие теннисисты.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что не будет искать себе оправданий после проигрыша в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису, хотя знает частые причины своих поражений на этом турнире.
Во вторник Медведев проиграл в первом круге 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6). Он в седьмой раз в карьере покинул главный грунтовый турнир сезона в первом раунде.
"Нелегкий матч, не получилось сыграть в свой лучший теннис. Он играл в некоторые моменты хорошо, в некоторые не очень, и у меня получалось перехватить инициативу. Но я не смог достаточно повысить свой уровень, чтобы выиграть этот матч. Не хочу искать оправдания. Я знаю, почему я каждый раз плохо играю на "Ролан Гаррос", но если я скажу - это будет оправданием, поэтому лучше промолчу", - сказал Медведев на пресс-конференции, опубликованной на сайте турнира.
"Я никогда не думал пропускать "Ролан Гаррос", если только в случае травмы. Однажды у меня была травма, и я мог рассмотреть снятие, но я хочу играть на Шлемах. Я в хорошей форме и я могу играть здесь лучше, но мне стало сложнее в первых раундах. Возможно я рассмотрю игру на турнирах прямо перед Шлемами, хотя обычно так не делаю", - добавил он.
Россиянин отметил, что в его игре есть моменты, которые он не может контролировать и исправить по ходу матча, как другие теннисисты.
"На каждом турнире разные корты, разные мячи, я могу быть разным каждый день. Я хуже выступаю, когда мне приходится вставать в 6:50 утра. Предпочитаю поспать. Но в теннисе надо подстраиваться под условия, но не всегда это получается. Мой теннис зависит от некоторых вещей, которые я не могу контролировать. Если мяч не залетает со всей силы, у меня нет сил заставить его это сделать. Яннику, например, все равно", - заключил Медведев.
  • Теннис
    Завершен
    А. Уолтон
    Д. Медведев
    61616
    26164
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Д. Боусас-Манейро
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    А. Бублик
    Я. Штруфф
    5745
    7667
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Л. Буссон
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Коччаретто
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Австрия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Словакия
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Финляндия
    4
    2
