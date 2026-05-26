Представление "Принцесса цирка" завершит сезон Московского театра мюзикла

МОСКВА, 26 мая — пресс-служба Московского театра мюзикла. Представление "Принцесса цирка" пройдет на сцене Московского театра мюзикла с 3 по 14 июня, тем самым завершив сезон.
История о Мистере Икс, чье лицо скрыто под маской. Теодора — красавица, молодая и богатая вдова, перед которой склоняется свет парижского общества. Что может быть общего у этих героев? Одного лишь дара циркового артиста недостаточно, чтобы понравиться светской даме. Нужна ли эта любовь тому, кто добровольно обрек себя на одиночество и тайну, скрыв лицо под маской?
Московский театр мюзикла переосмысливает известный сюжет, превратив оперетту в спектакль. Это будет синтез сразу нескольких видов искусства: оперетты, мюзикла, танца и циркового искусства.
Музыка Имре Кальмана и декорации перенесут зрителя в Париж начала XX века. Номера создавались специально для этой постановки, включая смертельно опасный трюк, исполняемый без страховки.
