На форуме по безопасности показали, как ВСУ маскируют взрывные устройства

ОДИНЦОВО (Московская область), 26 мая - РИА Новости. Украинские самодельные взрывные устройства, замаскированные под конфеты в жестяных коробках, вейпы и рации показали на выставке на полях Международного форума по безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

На выставке МЧС на полях форума представлены украинские самодельные взрывные устройства, замаскированные под конфеты в жестяных банках, вейпы и рации. Все эти предметы были привезены из зоны проведения СВО. Злоумышленники начиняют вейпы, маленькие жестяные коробки с конфетами и рации изнутри взрывчатыми компонентами и бросают их на улице.