18:46 26.05.2026
На форуме по безопасности показали, как ВСУ маскируют взрывные устройства

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выставке МЧС на полях Международного форума по безопасности представлены украинские самодельные взрывные устройства, замаскированные под конфеты в жестяных банках, вейпы и рации.
  • Инструктор Ногинского спасательного центра Олег Ямпольцев рассказал, что на СВО часто минируют рации, вставляя в них батарейку со взрывчатым веществом.
ОДИНЦОВО (Московская область), 26 мая - РИА Новости. Украинские самодельные взрывные устройства, замаскированные под конфеты в жестяных коробках, вейпы и рации показали на выставке на полях Международного форума по безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке МЧС на полях форума представлены украинские самодельные взрывные устройства, замаскированные под конфеты в жестяных банках, вейпы и рации. Все эти предметы были привезены из зоны проведения СВО. Злоумышленники начиняют вейпы, маленькие жестяные коробки с конфетами и рации изнутри взрывчатыми компонентами и бросают их на улице.
"На СВО часто минируют рации. Внутри обычная батарейка, но в ней установлено взрывчатое вещество, которое при включении рации срабатывает и взрывается", — рассказал инструктор Ногинского спасательного центра Олег Ямпольцев РИА Новости.
БезопасностьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Украина
 
 
