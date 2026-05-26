Лантратова помогла участнику СВО вернуться к детям

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла участнику СВО вернуться домой, где его ждали четверо детей.

Федеральный омбудсмен отметила, что ее аппарат направил запрос в Главное управление кадров Минобороны России с просьбой отправить бойца в отставку по семейным обстоятельствам.

По ее словам, когда у военнослужащего дома маленькие дети, потерявшие маму, важно не допустить, чтобы семья осталась один на один с бедой. Дети должны чувствовать, что отец рядом, что есть опора, забота и защита.