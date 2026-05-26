Лантратова помогла участнику СВО вернуться к детям

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла участнику СВО вернуться домой, где его ждали четверо детей.
"Помогли участнику СВО вернуться к детям. Сын Светланы В. Евгений К. служил в зоне СВО. Дома его ждали четверо детей. Семья оказалась в тяжелой ситуации. Супруга мужчины умерла. Ребята остались без мамы. Бабушка помогала внукам. Но просила вернуть их отца домой. Детям нужна постоянная забота и поддержка родителя", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Федеральный омбудсмен отметила, что ее аппарат направил запрос в Главное управление кадров Минобороны России с просьбой отправить бойца в отставку по семейным обстоятельствам.
"В ведомстве оперативно отреагировали. Приказом министра обороны РФ сержант Евгений К. уволен в запас", - уточнила Лантратова.
По ее словам, когда у военнослужащего дома маленькие дети, потерявшие маму, важно не допустить, чтобы семья осталась один на один с бедой. Дети должны чувствовать, что отец рядом, что есть опора, забота и защита.
"Благодарю Минобороны за принятое решение", - добавила Лантратова.