ВСУ за сутки потеряли более 310 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли за сутки более выгодные позиции, уничтожив свыше 310 военных ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ.