Специальная военная операция на Украине
 
12:39 26.05.2026 (обновлено: 12:58 26.05.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 190 боевиков в зоне действий "Запада"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Запад", занявших более выгодные рубежи и позиции, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 и две боевые бронированные машины HMMWV производства США. Уничтожены 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Силы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Дружелюбовка, Великая Шапковка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман, Святогорск и Пришиб Донецкой Народной Республики, добавляется в сообщении.
