Рейтинг@Mail.ru
Глава РСПП объяснил природу налога на сверхприбыль - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 26.05.2026 (обновлено: 07:50 26.05.2026)
Глава РСПП объяснил природу налога на сверхприбыль

Шохин: налог на сверхприбыль нужен, если она получена благодаря конъюнктуре

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Шохин
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Шохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РСПП Александр Шохин заявил, что налог на сверхприбыль уместен, когда компании получили ее благодаря конъюнктуре, а не собственным усилиям.
  • Глава РСПП считает, что налоговые изменения не должны коснуться активно инвестирующих компаний благодаря инвестиционным вычетам по налогу на прибыль.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) уместен, когда компании получили ее благодаря конъюнктуре, а не собственным усилиям, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Мы исходим из того, что windfall в переводе на русский – это налог на сверхприбыль, не связанной с результатами вашей деятельности. Это то, что упало с неба, или золотой дождь посыпался, ветром надуло, или конъюнктура мировых цен изменилась, девальвация национальной валюты произошла, или другой "белый лебедь" прилетел. Тогда правительство, наверное, вправе предлагать поделиться этой прибылью, и windfall уместен", - сказал Шохин.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Минфин не обсуждает налог на сверхприбыль с бизнеса, заявил Сазанов
27 марта, 11:33
При этом он заметил, что прибыль в компаниях может распределяться по-разному: она может быть направлена как на выплату дивидендов, так и на инвестиции или обслуживание долга.
"Но те же дивиденды – это хорошо или плохо? С одной стороны, компании платят дивиденды - значит, у них есть жирок. А с другой стороны, если миноритарным акционерам дивиденды не платят, они уйдут с фондового рынка в депозиты. Поэтому, я думаю, Минфин и не торопится здесь делать скороспелые выводы, понимая, что главный источник роста налоговых поступлений – это рост производства. Простой формулы тут нет", - подчеркнул он.
Тема windfall tax (налога на сверхприбыль) появилась в актуальной повестке в марте этого года, когда министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство готово обсудить налогообложение ресурсной ренты в ряде отраслей, которые имеют сверхприбыли на фоне высоких цен на сырье. При этом, по его словам, такой механизм необходимо соотносить с инвестиционным циклом в этих отраслях. Позднее замминистра финансов Алексей Сазанов не исключил, что такой налог в РФ может быть рассмотрен в бюджетном цикле осенью, наряду с другими механизмами пополнения бюджета.
При этом глава РСПП считает, что налоговые изменения не должны коснуться активно инвестирующих компаний. "Мы в РСПП считаем, что активно инвестирующие компании не должны чувствовать изменений в налоговой системе, благодаря инвестиционным вычетам по налогу на прибыль. Тему федерального налогового инвестиционного вычета мы продолжаем обсуждать с президентом и правительством. Ряд корректировок, мы считаем, уже сделан, но эта тема должна быть учтена в бюджетном процессе на следующую трехлетку", - заявил Шохин.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль банков
27 февраля, 05:12
 
ЭкономикаРоссияАлександр ШохинМаксим РешетниковАлексей СазановРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала