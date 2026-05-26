Свечников назвал плей-офф НХЛ важнейшим временем в своей жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников назвал текущий плей-офф НХЛ самым важным временем в своей жизни.
- "Каролина" обыграла "Монреаль" в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 3:2, Свечников забросил победную шайбу в овертайме.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников назвал текущий плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) самым важным временем в своей жизни.
"Каролина" обыграла "Монреаль" в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Свечников забросил победную шайбу в овертайме. В текущем плей-офф "Харрикейнз" выиграли все пять овертаймов со своим участием.
26 мая 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
15:28 • Майк Мэтесон
(Иван Демидов, Джейк Эванс)
24:43 • Лэйн Хатсон
(Коул Кофилд, Якуб Добеш)
08:24 • Шейн Гостисбеер
16:22 • Тейлор Холл
(К'Андре Миллер, Jackson Blake)
74:06 • Андрей Свечников
"Я действительно считаю, что дело в менталитете нашей команды. Мы всегда любим напряженные матчи, любим быть на шаг впереди, не давать сопернику много моментов. Думаю, именно поэтому мы побеждаем в овертаймах", - заявил Свечников на послематчевой пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале NHL Network.
"Сейчас самое важное время в моей жизни и в жизни нашей команды. Нужно как-то попадать на табло. Сегодня мы создали много моментов, чтобы забросить больше одной шайбы, но так сложилась игра. И мы знаем, что больше голов у нас впереди", - добавил 26-летний россиянин.
"Каролина" ведет в серии до четырех побед - 2-1. Четвертый матч пройдет в Монреале в ночь на 28 мая по московскому времени.