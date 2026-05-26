11:36 26.05.2026
Семья судьи в КЧР обзавелась дорогостоящей недвижимостью и автомобилями

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья судьи Верховного суда Карачаево-Черкессии Альбины Адзиновой за 10 лет приобрела дорогостоящую недвижимость и автомобили премиум-класса.
  • Совокупные расходы семьи на приобретение активов значительно превышают задекларированные доходы.
  • Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении Альбины Адзиновой и другого судьи.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Семья судьи Верховного суда Карачаево-Черкессии Альбины Адзиновой за 10 лет обзавелась дорогостоящей недвижимостью и автомобилями премиум-класса на сумму свыше 131 миллиона рублей при совокупных доходах в 66 миллионов, сообщил РИА Новости источник, близкий к судебной системе.
"Имущественное положение семьи (судьи) характеризуется фактами приобретения за период 2016-2025 годов транспортных средств премиум-класса и дорогостоящей недвижимости... Данные активы приобретены в период судебной деятельности Адзиновой. При этом совокупные расходы на их приобретение за 2016-2025 годы - 131,4 миллиона рублей - значительно превышают, по данным налогового органа, совокупный доход семьи за указанный период - 66 миллионов рублей - и в 8 раз выше доходов самой Адзиновой - 15,2 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что за 10 лет у семьи судьи появились 10 автомобилей, пять домов общей площадью 1037,9 квадратного метра, девять квартир общей площадью 759,8 квадратного метра, пять нежилых помещений площадью 362,7 квадратного метра, 10 земельных участков общей площадью свыше 91,2 тысячи квадратных метров.
По его словам, затраты зятя Адзиновой на автомобиль, квартиру и нежилое помещение в элитном жилом комплексе Москвы "Золотые ключи-2" составили 91,9 миллиона рублей, то есть 70% от общей суммы семейных расходов на покупку активов.
Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении двух судей, в числе которых оказалась Адзинова. Основанием стали выявленные у этих судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам.
