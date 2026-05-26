Суд оштрафовал платформу для художников DeviantArt на 3,5 миллиона рублей
15:41 26.05.2026
Суд оштрафовал платформу для художников DeviantArt на 3,5 миллиона рублей

Статуя Фемиды. Архивное фото
  • Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию DeviantArt на 3,5 миллиона рублей.
  • Штраф вынесен за отказ удалить запрещенную информацию.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию DeviantArt на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещённую информацию, сообщает канал судов общей юрисдикции Москвы в "Максе".
"Суд признал DeviantArt Inc. виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 рублей", — говорится в сообщении.
DeviantArt — американская онлайн-галерея и одно из крупнейших сообществ художников, основанное в 2000 году. Платформа насчитывает более 100 миллионов пользователей.
