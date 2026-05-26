Суд готовится принять меры против экс-сотрудника Х5 после ДТП с Прудниковым

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мировой судья района Раменки в Москве рассмотрит протокол на бывшего сотрудника подразделения "Х5 Транспорт" Кирилла Кузьменко после ДТП, в которое попал экс-футболист "Спартака", ему грозит лишение водительских прав, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Мировому судье судебного участка № 178 района Раменки города Москвы поступил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, в отношении Кузьменко Кирилла Николаевича. Согласно документу, Кузьменко не выполнил требование должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Судебное заседание назначено на 15 июня 2026 года", - рассказали в пресс-службе.
За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
В воскресенье автомобиль бывшего футболиста "Спартака" Александра Прудникова попал в аварию в Москве с участием Porsche. По данным столичного главка МВД РФ, пострадал один человек.
Ритейлер Х5 после этого уволил участника ДТП - управляющего директора подразделения "Х5 Транспорт" Кирилла Кузьменко.