Суд готовится принять меры против экс-сотрудника Х5 после ДТП с Прудниковым

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мировой судья района Раменки в Москве рассмотрит протокол на бывшего сотрудника подразделения "Х5 Транспорт" Кирилла Кузьменко после ДТП, в которое попал экс-футболист "Спартака", ему грозит лишение водительских прав, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.